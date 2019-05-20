Avrupa Yürüyüş Kupası’nda tarihi başarı!

Litvanya'daki Avrupa Yürüyüş Kupası’nda Türkiye, 20 yaş altı 10 kilometrede, kadınlarda 2 altın, 1 gümüş madalya kazanırken erkeklerde üçüncülük elde etti. Yarışa Avrupa listesinin 1 numarası olarak katılan Meryem Bekmez, favorisi olduğu 10K yarışını 45.37’le rahat kazandı ve altın madalyaya uzandı. İkincilik kürsüsünde de bir diğer milli sporcumuz Evin Demir 46.49’la yer aldı. Kader Dost ise 48.09’la yarışı 5. bitirdi, Kadınlarda ilk beşte üç sporcusu bulunan Türkiye, böylece takım sıralamasında da şampiyonluğa ulaştı.

U20 erkeklerden bronz

20 yaş altı 10 kilometrede Selman İlhan 4. Mustafa Tekdal 19. sırayı aldı ve Ay-Yıldızlılar üçüncü olarak podyuma çıktı. Salih Korkmaz (13), Şahin Şenoduncu (27) ve Abdülselam İmük’ten (29) oluşan Büyükler Erkek takımı ise Avrupa 7.’si oldu.