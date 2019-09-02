Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası için seçme yapıldı

ANKARA, (DHA) - Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası için milli takım seçme müsabakaları Ankara'da yapıldı.
İspanya'nın Marina D'or kentinde 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda yarışacak milli sporcular Ankara'da yapılan seçme müsabakalarının ardından belli oldu. Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçme müsabakalarına 60 ilden 628'si erkek 526'sı kız olmak üzere bin 184 sporcu katıldı. Müsabakalar sonrasında erkeklerde 10 kızlarda ise 9 sporcu Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Şampiyonaya katılım hakkına sahip olan sporcular şöyle:
YILDIZ ERKEKLER
37 kiloda Yasin Açıkgöz
61 kiloda Ömer Furkan Körpe
45 kiloda Ceyhun Can Münyas
53 kiloda Alperen Ayaz
33 kiloda Mehmet Buğra Bolat
49 kiloda Alihan Kuru
41 kiloda Cüneyt Gökalp
+65 kiloda Mehmet Efe Özdemir
57 kiloda Alperen Öztürk
65 kiloda Uğur Dekli
YILDIZ KADINLAR
33 kiloda Şüheda Yangın
47 kiloda Elifsu Gençyılmaz
37 kiloda Gökçenur Şirin
59 kiloda Büşra Öztürk
41 kiloda Meryem Demirkol
29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz
51 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp
44 kiloda Meryem Elif İyin
55 kiloda Zehra Kaygısız
(FOTOĞRAFLI)