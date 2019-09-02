Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası için seçme yapıldı

ANKARA, (DHA) - Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası için milli takım seçme müsabakaları Ankara'da yapıldı.

İspanya'nın Marina D'or kentinde 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda yarışacak milli sporcular Ankara'da yapılan seçme müsabakalarının ardından belli oldu. Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçme müsabakalarına 60 ilden 628'si erkek 526'sı kız olmak üzere bin 184 sporcu katıldı. Müsabakalar sonrasında erkeklerde 10 kızlarda ise 9 sporcu Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Şampiyonaya katılım hakkına sahip olan sporcular şöyle:

YILDIZ ERKEKLER

37 kiloda Yasin Açıkgöz

61 kiloda Ömer Furkan Körpe

45 kiloda Ceyhun Can Münyas

53 kiloda Alperen Ayaz

33 kiloda Mehmet Buğra Bolat

49 kiloda Alihan Kuru

41 kiloda Cüneyt Gökalp

+65 kiloda Mehmet Efe Özdemir

57 kiloda Alperen Öztürk

65 kiloda Uğur Dekli

YILDIZ KADINLAR

33 kiloda Şüheda Yangın

47 kiloda Elifsu Gençyılmaz

37 kiloda Gökçenur Şirin

59 kiloda Büşra Öztürk

41 kiloda Meryem Demirkol

29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz

51 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp

44 kiloda Meryem Elif İyin

55 kiloda Zehra Kaygısız

(FOTOĞRAFLI)

