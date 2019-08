Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunun medya günü düzenlendi

ANKARA, (DHA) - Türkiye, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu öncesinde medya günü gerçekleştirildi.

Medya gününe; Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti, takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile son 16 turunda mücadele edecek Sırbistan, Romanya ve Hırvatistan Milli Takımları'nın başantrenörleri ve takım kaptanları katıldı.

GIOVANNI GUIDETTI: ŞAMPİYONANIN EN ÖNEMLİ KISMINDAYIZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Giovanni Guidetti her maçın önemli olduğuna vurgu yaparak "Turnuvada şu ana kadar yaptıklarımızdan dolayı mutluyuz. Ankara'da tüm karşılaşmalarımızı muhteşem bir atmosferde, harika bir seyircinin önünde oynadık. Her geçen gün artan bir kalabalık var. Grup aşamasında olağanüstü bir oyun sergileyemesek de iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Şimdi, şampiyonanın en önemli kısmındayız. Her maç oldukça önemli. Yarınki rakibimiz Hırvatistan da grup aşamasında iyi bir iş çıkardı. Her karşılaşmada kendilerini geliştiriyorlar. Fiziksel olarak bizden üstün bir takımlar. Samantha Fabris, rakibimizin hücumdaki en etkili oyuncusu. Elimizden gelenin en iyisini yaparak rakibimizi mağlup etmek istiyoruz. Her karşılaşmaya odaklanmalı ve iyi bir şekilde hazırlanmalıyız" dedi.

EDA DERDEM DÜNDAR: BİR ÜST TURA ADIMIZI YAZDIRMAK İSTİYORUZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ise; "Grup aşamasını iyi bir şekilde noktaladığımızı düşünüyorum. Tüm karşılaşmalarda iyi mücadele sergiledik. Muazzam bir seyircinin önünde oynadık. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Hedeflerimizden bir tanesi grubumuzu en kötü ihtimalle 2'nci sırada tamamlamaktı, bunu da başardık. Yarın son 16 turunda Hırvatistan ile karşı karşıya geleceğiz. Öncelikle bu karşılaşmadan galip ayrılarak bir üst tura adımızı yazdırmak istiyoruz. Bizleri şimdiye kadar yalnız bırakmayan ve sonuna destekleyen Ankaralı voleybol severleri salona desteklemeye bekliyoruz. Eğer kendi oyunumuzu oynasayabilirsek, turnuvada daha iyi noktalara ilerleyebiliriz. Yarın ki mücadele için heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

Türkiye, Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda yarın saat 19.30'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

