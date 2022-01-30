Dijital para birimi olarak dikkat çeken ve özellikle son yıllarda ilginin oldukça arttığı kripto paralara futbol kulüpleri de yatırım yaptı. Birçok Avrupa devi de bu alana yönelirken, FANATİK olarak kripto para borsasındaki takımların rekabetini inceledik.

Yıldızlar topluluğu...

Kripto para liginde piyasa değeri en yüksek olan kulüp Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'yi kadrosunda bulunduran Fransız devi PSG olarak dikkat çekiyor. Paris temsilcisinin 30 Ocak 2022 itibarıyla toplam piyasa değerinin 45.8 milyon Dolar olduğunu görüyoruz.

Barcelona çıkışa geçti

PSG'yi, İngiliz temsilcisi Manchester City takip ediyor. Mavi-Beyazlılar'ın piyasa değeri 33.8 milyon Dolar. Son dönemde bu alanda çıkışa geçen ve yatırım alan Barcelona 22.1 milyon Dolar'lık değeriyle 3. sırada yer alırken, bir diğer İspanyol temsilcisi Atletico Madrid 11.1 milyon Dolar'lık piyasasıyla kripto para liginde 4. olarak kendine yer buldu. İlk 5'teki son takım ise İtalya'dan... Çizme devi Juventus 8.4 milyon Dolar'la 5. sırada bulunuyor.

Birçok kulüp çalışmalara başladı

Süper Lig ekiplerinden; Trabzonspor , Galatasaray , Fenerbahçe , Başakşehir, Adana Demirspor, Antalyaspor, Kayserispor, Sivasspor, Göztepe, Başakşehir ve Alanyaspor da bu furyaya katılırken, diğer ekipler de çalışmalarını başlattı. Süper Lig'deki piyasa hacmine bakıldığı zaman lider 12 milyon Dolar'lık piyasa değeriyle Adana Demirspor...

Adana Demir'i, Galatasaray ve Trabzonspor takipte

Mavi Şimşekler'i; Galatasaray (9.3), Trabzonspor (9), Fenerbahçe (5.2), Antalyaspor (3.9), Kayserispor (3.8), Sivasspor (1.8), Göztepe (1.1) Başakşehir (0.7) ve Alanyaspor (0.2) takip ediyor.

Avrupa'da Kripto Para Ligi

1-PSG 45.8 milyon $

2-M.City 33.8 milyon $

3-Barcelona 22.1 milyon $

4-Atletico 11.1 milyon $

5-Juventus 8.4 milyon $

NOT: Para piyasasında anlık değişimler yaşanmaktadır, haberde 30 Ocak 2022 tarihindeki ortalama rakamlar baz alınmıştır.

Türkiye'de Kripto Para Ligi

1-Adana Demir 12 milyon $

2-Galatasaray 9.3 milyon $

3-Trabzonspor 9 milyon $

4-Fenerbahçe 5.2 milyon $

5-Antalyaspor 3.9 milyon $

6-Kayserispor 3.8 milyon $

7-Sivasspor 1.8 milyon $

8-Göztepe 1.1 milyon $

9-Başakşehir 0.7 milyon $

10-Alanyaspor 0.2 milyon $

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli



