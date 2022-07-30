Avrupa Basketbol Üniversiteler Şampiyonası’nda C Grubunda yer alan Beykent Üniversitesi namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Son iki yıldır finalde rakiplerine yenilerek Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndan ikincilikle dönen Beykent, bu yıl şampiyonluk kupasını Litvanya ekibi Vytautas Magnus Üniversitesi'ni 77-70’lik geçerek Türkiye’ye getirdi.

Beykent, Avrupa Voleybol Üniversiteler şampiyonluğu ardından basketbolda da şampiyon olma başarısı göstererek tarih yazdı.

İHA