Avrupa ülkeleri Kovid-19 salgınıyla mücadelede sınıfta kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında ikinci dalganın sürdüğü Avrupa ülkeleri, günlük vakalardaki büyük artışlar göz önüne alındığında salgınla mücadelede sınıfta kaldı. Birçok Avrupa ülkesinde salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka artışları kaydedilirken, hükümetlerin tedbir almakta gecikmesi ikinci dalganın ilk dalgaya göre çok daha sert geçmesinde önemli etken oldu.

İkinci dalganın Avrupa'da en fazla etkilediği Fransa'da, 25 Ekim'de 52 bin 10 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana kıta genelindeki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Paris yönetimi, hızlı vaka artışlarına karşı 54 bölgede gece sokağa çıkma yasağı getirdi, 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Ancak alınan önlemler daha çok ilk dalgada çalkalanan ekonomiyi korumaya yönelik oldu.

Fransa'da gece sokağa çıkma yasağı olsa da gün içinde birçok yerde sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü. Yasağın, salgının seyrinde pek olumlu etkisi olmayacağı savunulurken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin buna karşın ek tedbirler almaması da dikkati çekti. Fransızlar, Macron yönetiminin salgın sürecini iyi yönetemediğini düşünüyor.



