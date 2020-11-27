Avrupa Tekvando Şampiyonu Sude Yaren Uzunçavdar, Türkiye’ye döndü

Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’nda elde ettiği şampiyonluk ile birlikte üst üste 6 kez şampiyon olan milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, 2 gün önce Türkiye’ye döndü. Çavdar, ayağının tozu ile başarısına katkıda bulunan öğretmenleriyle okulunda bir araya geldi. Şampiyon Uzunçavdar’a, okul yönetimi tarafından hediye takdim edildi.

Tekvando sporundaki başarılarından söz eden Sude Yaren Uzunçavdar, “Avrupa şampiyonuyum. İki kere süt üste Dünya Başkanlığı Kupası aldım. Son katıldığım maçta Hırvatistan'da yine Avrupa Kulüpler’de şampiyonluk elde ettim. En son 2 gün önce bir maçım vardı. 8. Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Hırvatistan’da şampiyon oldum. Geçen sene Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katılmıştım. Bu sene gençler kategorisine yükseldim. İlk senem olmasına rağmen şampiyon oldum. Ailem tekvandocu olduğu için çok uzun zamanlardan beri tekvando yapıyorum, salonda büyüdüm diyebilirim” dedi.

“Hedefim, 2024 Olimpiyatları"

Hedefinin 2024 Olimpiyat Şampiyonası'na gitmek olduğunu belirten Uzunçavdar, “Her sporcunun hayali olan olimpiyata gidip şampiyon olmak istiyorum. Çok çalışıyoruz. Korona virüs turnuvaları etkiledi. Bu sene Gençler Dünya Şampiyonası'na gidecektim. Korona virüs yüzünden gidemedim. Ama beni çok fazla etkilemedi çünkü babam benim antrenörüm olduğu için biz çok çalıştık” diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçik’e asker selamı vererek destek olması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi hakkında konuşan Uzunçavdar “Barış Pınarı Harekâtı’nda ben İspanya'daydım. Avrupa şampiyonu olmuştum ve asker abilerimize moral olsun dünya şampiyonluk kürsüsünde asker selamı verdim. Cumhurbaşkanımız da bunu grup toplantısında dile getirdi ve bu bana çok büyük moral oldu. Zaten ondan sonra çıktığım bütün maçlarda birinci oldum. İnşallah görüşmeyi çok isterim” ifadelerini kullandı.

Avrupa Tekvando Şampiyonu Sude Yaren Uzunçavdar’ın öğretmeni Nurten Çoşkun, “Sude hem spor açısından hem de ahlaki açıdan yetişmiş bir Türk genci. Bütün süreçte öğretmeni olarak çok heyecanlandı. Daha ileriye gideceğine inanıyorum. Sude’nin başarılı olması bizim için çok büyük bir mutluluk” açıklamasını yaptı.

Sude Yaren Uzunçavdar’ın babası ve antrenörü Serkan Uzunçavdar, “Biz aileden sporcuyuz. Sude yaklaşık 2 yaşından beri spor yapıyor, şimdiye kadar hiç ara vermedi. 6 tane büyük yurtdışı müsabakasında şampiyon oldu. En son 2 gün önce Hırvatistan’da oldu. Çok güçlü rakipleri vardı. Özellikle final müsabakasındaki rakibimiz ev sahibiydi. Geçen sene gençlerde Avrupa şampiyonu olurken aynı sene ümitlerde 73 kiloda Avrupa 3.'süydü. Onu finalde yendik. Daha sonra yarı finalde yendiğimiz Çek sporcu da çok güçlü bir rakipti. Hamdolsun orada da imanın gücü ve verdiği emek karşılığında şampiyon oldu” cümlelerine yer verdi.

Cem Güney Kılıç - Muharrem Çam / İSTANBUL (İHA)