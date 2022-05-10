Beşiktaş 'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı derbide İtalyan, Alman ve Fransız takımlarının scoutları Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı'yı izledi. Ancak bu üç ismin dışında hiç hesapta olmayan bir futbolcu dikkatleri çekti: Emirhan İlkhan... Maç boyunca etkili performans gösteren ve teknik direktör Valerien İsmael'in de ifadesiyle Rachid Ghezzal'dan sonra en öne çıkan oyuncu olan 17 yaşındaki Emirhan, scoutları kendisine hayran bıraktı.

DORTMUND UNUTMADI

Genç futbolcu, orta sahada verdiği mücadelenin yanı sıra etkili hücum aksiyonları ve hazırladığı birbirinden net fırsatlarla üst düzey bir performans ortaya koydu. Avrupa'dan maçı izlemeye gelen scoutların kalan iki hafta ve gelecek sezon Emirhan'ı takip edecekleri kaydedildi. Daha önce U-19 takımı ile UEFA Gençlik Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı oynadığı maçta attığı golün dışında performansıyla Alman ekibinin dikkatini çeken Emirhan, radara alınmıştı. (Sabah)