Norveç'in Sandnes kentinde 3 gündür devam eden Avrupa Takımlar Şampiyonası, Birinci Lig mücadeleleri ile noktalandı. Yarışmalar sonunda 40 branşta toplam 302 puana ulaşan Portekiz, 2021 için Süper Lig'e çıkan takım olurken, Belarus 281 puanla ikinci, Norveç 269 puanla üçüncü, Hollanda 259 puanla dördüncü ve Türkiye de 245 puanla beşinci sırayı aldı.

11 takımlı Birinci Lig'de son dört sırada kalan Romanya, Macaristan, Slovakya ve Litvanya, cezalı Rusya ile birlikte ikinci kümeye gerilediler.

Yarışmaların son gününde 4x400 metre erkeklerde Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, İlyas Çanakçı ve Yasmani Copello'dan oluşan milli takım, ilk sırayı elde etti. Ancak ay yıldızlı takımın olduğu ikinci serideki dereceler, skorbordda oluşan problem nedeniyle açıklanamadı. Birinci ilan edilen Türkiye 11 puan aldı, ancak takımın derecesi tespit edilemedi.

ERSU'DAN SALON REKORU

Son gün yarışmalarında sahne alan gülleci Emel Dereli, 18.11 ile bu sezonki en iyi derecesini atarken, ikinciliği elde etti. Salonda yapılan sırık müsabakasında üçüncü olan Ersu Şaşma ise 5.41 atlarken, 5.46'da üç denemesinden sonuç alamadı. Ancak yarışma salonda olduğu için, Ersu 5.40'lık U23 Türkiye salon rekoru derecesine bir santim ekledi.

Kadınlar sırıkta ise Buse Arıkazan, 4.31 ile yarışmayı beşinci bitirirken, kendisine ait 4.40'lık Türkiye rekorunun bir santimetre üzerinde başarılı olamadı.

Üç gün süren yarışmalarda Türk atletler, branşlara bakıldığında 4 birincilik, 3 ikincilik, 2 de üçüncülük elde ettiler.