Avrupa Süper Ligi oluşumu futbolun beşiği olan İngiltere'de de bombaetkisi yarattı. İngiliz medyasında konuyla ilgili birçok haber yapılırken, 6 büyük kulüp dışında kalan 14 Premier Lig kulübünün yarın acil durum toplantısı yapacağı belirtiliyor.

Premier Lig'den atılacaklar mı?

Bu haberlerin en çok ses getirecek olanı ise The Sun tarafından yapıldı. Gazetenin haberine göre; "Büyük altılı" Avrupa Süper Ligi'ne katılmaları durumunda Premier Lig'den atılacaklar. Premier Lig kurallarına göre; kulüpler, o sezon federasyon tarafından listelenen turnuvalar dışında hiçbir organizasyona katılamıyor. Dolayısıyla 6 İngiliz kulübünün Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, FA Cup, Community Shield, Lig Kupası dışında herhangi bir turnuvaya katılma hakları yok.

Ancak burada da bir arka kapı bulunuyor. Kuralın başında "Kurulun önceden yazılı onayı haricinde" ibaresi yer alıyor. Yani sezon başı konuyla ilgili bir onay verilirse bu takımlar Avrupa Süper Ligi'ne katılma hakkı elde edebilir ancak haberde Premier Lig oluşumunun buna da hiçbir şekilde sıcak bakmadığı belirtiliyor.

"Mahkemeye gideriz" demişlerdi

Bilindiği üzere UEFA'nın, "Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüpler kendi liglerinde mücadele edemeyebilir" yazısına Premier Lig ve FA de imza atmıştı. "İsyancılar" olarak adlandırılmaya başlanan Avrupa'nın dev kulüpleri ise böyle bir karar çıkması halinde mahkemeye gideceklerini açıklamışlardı.











