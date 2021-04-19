Avrupa Süper Ligi'ne yönelik tepkiler, artmaya devam ederken katılımcı ekiplerinden Liverpool da taraftarlarından aldığı tepkiyle sarsıldı. Liverpool taraftarları, Anfield'ın dışına tepkilerini gösteren pankartlar astılar.

Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararını eleştiren taraftarlar, "LFC FANS AGAINST EUROPEAN SUPER LEAGUE - LIVERPOOL TARAFTARLARI, AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KARŞI" ifadeleri taşıyan bir pankart astılar.

Bu pankartın yanına ise "SHAME ON YOU - YAZIKLAR OLSUN" ifadeleri yer alan pankart yerleştirildi. Pankartta 1892 yılında kurulan Liverpool'un 2021'deki ölümü benzetmesine de yer verildi

Liverpool'da sembolleşen Kop Tribünü de alınan kararı protesto adına Newcastle United maçı öncesinde Anfield'ın içinde bulunan pankartlarını ve bayraklarını kaldırmaya hazırlanıyor. Taraftar grupbu Spion Kop 1906'in yaptığı açıklamada da, "Mali açgözlülüğü oyunun bütünlüğünün önüne koyan bir kulübe artık destek veremeyeceğimizi düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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