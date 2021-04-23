Avrupa devlerinin 12'sinin bir araya gelip kurdukları Avrupa Süper Ligi, kısa sürede dağılmasına rağmen organizasyonun yankıları hala devam ediyor.

İspanyol basınından El Mundo Deportivo'nun Vozpopuli'ye dayandırdığı habere göre, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılan 10 kulüp için yüklü miktarda tazminat cezası uygulanacağı iddia edildi. Vozpopuli'den alınan bilgiye göre bu miktar, 300 milyon euro ve bu miktarı ayrılan her bir kulüp ödemek zorunda.

Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez turnuva konusunda ısrarını sürdürürken ABD'li JP Morgan şirketinin turnuva için 3.2 milyar euro'luk bir ücreti gözden çıkardığı duyurulmuştu. Buna göre kulüplerin kasasına ilk planda 300'er milyon euro girmesi planlanıyordu. Anlaşmadan çekilen kulüplerin, kendilerine ödeneceği taahhüt edilen miktar kadar tazminat ödemek zorunda oldukları iddia edildi.





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Ödemezlerse çekilemeyecekler

Haberde anlaşma yapılırken özellikle İngiliz kulüplerinin geri dönüşün yaşanmaması için sözleşmede yüklü tazminat cezasının olmasını savunduğu belirtildi. Tazminatı ödemeyen kulüplerin ise resmi açıklamaya rağmen Avrupa Süper Ligi projesinden çekilemeyeceği öne sürüldü.









Sadece Barcelona ile Real Madrid kaldı

19 Nisan akşamı kurulan Avrupa Süper Ligi 2 gün geçmeden dağılmıştı. Ligi kuran 12 kulüpten, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Inter, Juventus, Milan ve Atletico Madrid ayrılmış, sadece Barcelona ile Real Madrid organizasyonda kalmıştı.