Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi'nde ayrılıklar art arda geliyor. Manchester City'nin ardından Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu. İngiliz kulüplerinin ardından Milan'ın da Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmaya karar verdiği iddia ediliyor. Atletico Madrid'in ise Avrupa Süper Ligi'nde devam edip etmeyeceğine, kısa süre içerisinde karar vereceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Sky Sport Italia, Avrupa Süper Ligi'nin askıya alındığını son dakika bilgisi olarak duyurdu.

Chelsea de çekiliyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, "Avrupa Süper Ligi" projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu projeye devam etmemizin kulübün, taraftarların ve futbol topluluğunun yararına olmayacağına karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

"Avrupa Süper Ligi"nden ayrıldığını duyuran Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham’ın ardından turnuvada son İngiliz takımı Chelsea de organizasyona veda etmiş oldu.

Bu 6 kulübün yanı sıra İspanya’nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid, İtalya’nın ise Milan, Inter ve Juventus takımları, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını duyurmuş, girişim futbol kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Boris Johnson'dan rest!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın da bulunduğu 12 kulübün 'Avrupa Süper Ligi' adıyla birleşmelerini önlemek için gereken her şeyi yapacaklarını açıklamıştı. Yeni oluşumu engellemek için gereken her şeyi yapacaklarını belirten Johnson, "Bunun taraftarlar ve ülkedeki futbol için iyi bir adım olduğunu düşünmüyorum" demişti.

İngiltere’nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya’nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya’nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, iki gün önce yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını duyurmuştu.



