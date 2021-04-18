İspanyol ekipleri Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid ile İtalyan takımları Inter, Juventus ve Milan'a 6 Premier Lig devi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi formatını reddederek Avrupa Süper Ligi'ni kurmak istiyor. Bir süredir ligin kurulması adına devam eden görüşmelerin kısa süre resmi şekilde detaylandırılması beklenirken UEFA, Premier Lig, La Liga ve Serie A yönetimlerinden ortak açıklama geldi. Avrupa Süper Ligi'ne katılacak olan kulüplerin kendi yerel ligleri, UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edileceği, oyuncuların kendi milli takımlarında forma giyemeyeceği kaydedildi. Bu son dakika gelişmelerinin ardından ''Avrupa Süper Ligi nedir, formatı ne? Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var?'' sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Avrupa Süper Ligi nedir, formatı ne?

Avrupa futbolunun patronu UEFA ile Avrupa Kulüpler birliği arasında Şampiyonlar Ligi formayı ve TV yayın haklarının pazarlama sisteminin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Avrupa'nın 12 büyük kulübü Avrupa Süper Ligi projesini hayata geçirme kararı aldı. İngiltere Premier Ligi'nden Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, İspanya La Liga'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, İtalya Serie A'dan Milan, Inter ve Juventus bu turnuvaya onay verdi. Bu fikre onay vermeyen PSG, Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacak.

UEFA ile kulüpler arasında yaşanan anlaşmazlığın ana sebebi olarak, Avrupa Kulüpler Birliği'nin, Devler Ligi'nin ticari hakları ve yayın haklarında daha fazla söz sahibi olmak istemesi gösterildi.

Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var?

Avrupa futbolunun 12 dev kulübü, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi formatını reddederek planladıkları yeni oluşumu resmen duyurmaya hazırlanıyorlar. İspanyol ekipleri Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid ile İtalyan takımları Inter, Juventus ve Milan'a 6 Premier Lig devi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham eşlik ediyor.

15'i sabit, 20 takımlı turnuva düşünülüyor

Şampiyonlar Ligi formatının, 2024-2025 sezonundan itibaren değiştirilmesi planı konusunda UEFA ile anlaşmazlık yaşayan kulüplerin, organizasyonun ticari hakları üzerinde daha fazla söz sahibi olmak istediği için böyle bir adım attıkları öne sürüldü.

Sızan bilgilere göre, projeye destek veren kulüpler, 15 takımın sabit olduğu, 5 takımın ise her sezon değişeceği bir turnuva planlıyor. Bu 5 ekibin nasıl belirleneceği henüz bilinmiyor.

Takımların, 10’arlı iki grupta mücadele ettiği ve grupları ilk 4’te bitirenlerin, çeyrek finale yükseldiği bir turnuva düşünülüyor. Her takım, en az 18 maça çıkacak. Kurucu üye konumundaki 15 kulübün, 3,5 milyar avroluk geliri paylaşması ön görülüyor.