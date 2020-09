‘Avrupa Spor Haftası’ 81 ilde başladı

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin artırılması amacı ile Avrupa’da bir çok farklı etkinliklerle kutlanan ‘Avrupa Spor Haftası’ 81 ilde eş zamanlı olarak başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen, ‘Avrupa Spor Haftası’, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu’nun Ankara’daki Anıttepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törene katılmasıyla resmen başladı. Törende ayrıca Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Herkes İçin Spor Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, birçok branştan milli takım sporcuları ile antrenörler yer aldı.

‘Hareketsizliğin dezavantajlarını sporla yeneceğiz’

Bakan Kasapoğlu konuşmasında, “Artık dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet eden tesislerimiz var. Avrupa Spor haftası ve bu organizasyon bizlere hareketliliğin sadece bir haftaya bir güne mahsus değil her gün olması gerektiğini gösteriyor. Hareketsiz kalmanın getirdiği dezavantajları hareketlilikle, sporla yeneceğimizin bugün daha çok bilincindeyiz. Hepimizin bildiği gibi sporun, hareketliliğin, sağlığın, zindeliğin, yaşanabilir bir dünya için çevrenin ve bununla birlikte bu bilincin egemen kılınması apayrı bir önem taşıyor” diye konuştu.