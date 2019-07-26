Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ayşe Tekdal, 8 yıl önce ortaokulda atletizme giden arkadaşlarına özenerek spora başladı. Ayşe, ailesi izin vermeyince spora bir süre ara vermek zorunda kaldı. Ayşe'nin arkadaşları ailesiyle görüşerek, onu tekrar spor yapması için ikna girişiminde bulundu. Ailesinden izin çıkınca, Ayşe, antrenmanlarına kaldığı yerde devam etti. Yürüyüş branşında her gün düzenli antrenmanlarla yaklaşık 30 kilometre yürüyen Ayşe, uluslararası müsabakalara katıldı. Ayşe, Gürcistan'daki Avrupa ikinciliği elde etmesinin ardından 11- 14 Temmuz tarihleri arasında İsveç'in Gavle kentinde düzenlenen 20 kilometre Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda en yakın rakibine de 1 dakika 40 saniye fark atarak, altın madalyanın sahibi oldu.

'2020 TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA MADALYA ALMAK İSTİYORUM'

Tekdal, şu an en büyük hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da aynı başarıyı yakalayarak madalya kazanmak olduğunu söyledi. Ortaokuldayken arkadaşlarına özenerek atletizme başladığını ifade eden Tekdal, "Spora 8 yıl önce başladım. Arkadaşlarım giderken merak ederek, onları görerek, özenerek, imrenerek 'Ben de gelmek istiyorum' dedim. Onların hepsi bıraktı ama ben bırakmadım. 14 Temmuz 2019'da İsveç Gavle'de yapılan 20 kilometre U23'te Avrupa şampiyonu oldum. 30 kişilik bir grup vardı. Farklı ülkeler arasından birinci olmayı başardım. Şampiyonada 1 saat 34 dakika 47 saniye yürümüştüm. İyi bir derece de yürüdüm. Çünkü hava çok sıcaktı ve rüzgar vardı. O bizi çok etkilemişti ama onda da turları 4,35'ten geçmeyi başardım. En yakın rakibime 1 dakika 40 saniye gibi bir fark açmıştım. Bu rakam böylesi müsabakalarda biraz fazla. 2018'de Çin'de düzenlenen dünya şampiyonasında takım halinde dünya 3'üncüsü olduk. Gürcistan'da Avrupa 2'nciliğim var. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya almak istiyorum. Bunun için çok çaba sarf ediyoruz. 1 Ekim'de Doha şampiyonası var. Oraya da katılacağım. Umarım orada da dereceler elde ederim. Gün içinde antrenmanlar 30 kilometre olabiliyor. Haftanın 6 günü çalışıyoruz. Bir günü de dinlenme oluyor. Ailem çok büyük destekçim. Özellikle babamdan büyük destek alıyorum. Ülkemizde çok başarılı kadın sporcular var. Onların çok iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Hiçbir şey imkansız değil" dedi.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)