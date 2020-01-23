Avrupa şampiyonu hokey takımına baklavalı uğurlama

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Erkekler Salon Süper Ligi birinci etabını lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Takımını ve ilk etabı ikinci bitiren kadın takımı Alanya’da gerçekleştirilecek olan ikinci etap için çalışmalarına hız verdi. Avrupa’da Türkiye’nin en iddialı kulübü olan Gaziantep Polisgücüspor, Gaziantep’te yaptığı son antrenmanın ardından Alanya’ya hareket etti. Son antrenmanda sporcuları yalnız bırakmayan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Başkan Yardımcısı Celal Akarçay, Yönetim Kurulu Üyeleri Yaşar Akdağ ve Esin Dedemoğlu sporculara baklava ikram etti. Sporculara kendi elleriyle baklava yediren Başkan Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri süper ligden iki şampiyonluk kupası beklediklerini ifade etti. Antrenmanı da izleyen Kaplan, "Kulübümüzün kadın ve erkek takımları THF Süper Liginin şampiyon adayı iki takım. Birinci etaplarını başarıyla tamamlayan takımlarımız Alanya’da gerçekleştirilecek olan ikinci etap için yoğun bir şekilde çalışıyor. 28 Ocak 1 Şubat 2020 tarihleri arasında THF Erkekler Salon Hokey Süper Ligi ikinci etabı, 3 Şubat 8 Şubat 2020 tarihleri arasında ise THF Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi ikinci etapları gerçekleştirilecek. Süper ligin iki şampiyonluk kupasını da Gaziantep’e getireceğimize inanıyoruz” dedi.

Süper Lig’in ardından Avrupa heyecanı başlayacak

Gaziantep Polisgücü Spor Klupü Başkanı Mehmet Kaplan, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Erkekler Salon Süper Liginin ardından Gaziantep’in ev sahipliğinde 14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Trophy Şampiyonasının Alanya’da gerçekleştirileceğini hatırlatarak, ardından ise 21-23 Şubat 2020 Avrupa Kadınlar Salon Hokeyi Trophy Şampiyonası için Litvanya’ya gideceklerini ifade etti. Kaplan, "2020 yılı içerisinde iki takımımızda açık ve kapalı alanda Avrupa Trophy Liginde mücadele ediyor. Şampiyonalardan ilki Alanya’da Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Ardından kadın takımımız Litvanya’ya gidecek. Türkiye’yi Avrupa Trophy liginde temsil eden iki takımımızın bu şampiyonalarda başarılı olması için gereğini yapıyoruz” diye konuştu.

İHA