Çocukluğunda ailesinin desteğiyle başladığı boksta, antrenör Ekrem Celil’in tavsiyesiyle haltere yönelen 15 yaşındaki Aleyna Kaymaz, 2017’de Ankara’da yapılan Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası’nda kırdığı rekorla birincilik kürsüsüne çıktı.

Milli sporcu Aleyna, 2018 ve 2019’da Türkiye şampiyonu olmayı başarırken, 2019 Aralık ayında düzenlenen Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda 81 kiloda şampiyon olmayı başardı.

Sadece iki yılda Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Aleyna, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu, "Cep Herkülü" lakaplı eski milli halterci Naim Süleymanoğlu gibi başarılara imza atmak için aralıksız çalışıyor.

Başarılarıyla şaşırtıyor

Aleyna Kaymaz, AA muhabirine, halteri çok sevdiğini, çalışırken yorulmak bilmediğini söyledi.

Halterde birçok gururu yaşadığını aktaran Kaymaz, şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonu olduğumda Türk bayrağını göndere çektirip ülkemi temsil etmek paha biçilmez bir andı. Türkiye’ye döndüğümde herkes beni karşılamaya gelmişti. Çok heyecan verici bir duyguydu. Aslında kimse benden böyle bir başarı beklemiyordu. Çünkü spora başlayalı fazla olmamıştı. Herkesi şaşırtmış oldum. Olimpiyatlarda başarılı olmak için elimden geleni yapacağım."

Spor hayatına Naim Süleymanoğlu’nu örnek almasının olumlu yansımaları olduğunu vurgulayan milli sporcu, onun gibi başarılı bir sporcu olmak için azimle ve hırsla çalıştığını ifade etti.

Kısa zamanda gelişim gösterdi

Antrenör Ekrem Celil ise sporcusunun kısa zamanda gösterdiği gelişimlerle adından söz ettirdiğini dile getirdi.

Aleyna Kaymaz’ın, çok yetenekli olduğunu belirten Celil, "Aleyna, inşallah örnek aldığı Naim Süleymanoğlu gibi çok başarılı olacak. Geleceği çok parlak. Hırslı ve çalışkan bir sporcu. 2024’te olimpiyat şampiyonu olacağına inanıyorum." dedi.