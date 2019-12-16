Avrupa şampiyonu Esma Alper, Samsun’da çiçeklerle karşılandı

Kızlar 15 yaş altı 81 kilo koparmada gümüş, silkmede ve toplamda ise altın madalya elde ederek Avrupa şampiyonu olan Esma Alper, Çarşamba Havalimanı’nda ailesi ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından çiçeklerle karşılandı.

Esma Alper, İsrail’de Türk bayrağını dalgalandırmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, bu başarıda katkıları olan antrenörlerine teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, "Esma kızımıza bakanlığımız adına yürekten tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nun ülkemize yaşattığı onur ve gururu bize tekrar tattırdığı için minnettarız. Esma’yı da ilham aldığı Naim Süleymanoğlu’nun yolundan gidip, Türk bayrağını İsrail’de göndere çektirerek İstiklal Marşı’nı okuttuğu için tekrar tebrik ediyorum." diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu ve Esma Alper gibi nice başarılı sporcular yetiştirebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Kasapoğlu, emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu sözlerine ekledi.