Avrupa Şampiyonası’nda ilk maçlar tamamlandı

Lig ve turnuvalarda oynanamayan futbol maçlarını sanal dünyada devam ettiren adidas Uncancelled Cup 5 Mayıs’ta başladı. Günün ilk maçı olan Türkiye – İtalya karşılaşması A Grubu'nda yer alan Oğuzhan Koç ile Harun Tekin arasında oynandı. Serdar Ali Çelikler’in yorumladığı ilk maç eğelenceli görüntülere sahne oldu ancak golü bulan olmadı.

Gecenin zorlu karşılaşmalarından biri de Aytaç Kara (Hollanda) 0 – 4 Oğuzhan Özyakup (İskoçya) arasında yaşandı. Özyakup 4 gol attığı karşılaşmada “kurada karşıma Türkiye gelse, oynamaz bırakırdım dedi”.

Günün son maçı Acun Ilıcalı (Çekya) ve Anıl Tetik (Norveç) arasındaydı. Olaylı maç tekrar edildi ancak Çekya, maç tekrarına rağmen 2-0’lık yenilgiden kurtulamadı.

Günün oynanan diğer maçları ise Ekin Mert Daymaz (Galler) 3 – 3 Sina Özer (İsviçre), Emre Özcan (Belçika) 1 – 0 Candaş Tolga Işık (Rusya), Celil Nalçakan (Danimarka) 3 – 2 Doğukan Sinik (Finlandiya), Yusuf Çim (İngiltere) 2 – 1 Utku Yuvakuran (Yunanistan) skorlarıyla sonuçlandı.