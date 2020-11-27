Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 9-20 Aralık’ta Mersin’de düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi kentte kampa girdi. Ay-yıldızlı ekip, şampiyona hazırlıkları kapsamında Mersin Cimnastik Salonu’nda çalışmalarına başladı. Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Yunus Emre Gündoğdu, Mustafa Arca ve Sercan Demir’in de aralarında bulunduğu Milli sporcular, antrenörler eşliğinde hazırlanıyor. Antrenör Yılmaz Göktekin, şampiyonanın düzenleneceği kentte antrenman yapmanın önemli olduğunu belirterek, "Kamp sürecine ’Son rötuşlar.’ diyebiliriz. Bu süreci verimli bir şekilde geçireceğiz. Pandemi nedeniyle katılım çok olmayacak ama katılacak ülkeler arasında Türkiye’yi zorlayacak Ukrayna var. Takım olarak iyi bir derece elde etmeyi, şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bireysel olarak güçlü sporculara sahibiz. Bu sporcularımızdan 6-7 madalya beklentimiz var. Tokyo Olimpiyatları’na kadar katılacağımız yarışmalarda madalya almak istiyoruz. Olimpiyatlara madalya alıp gittiğimiz için oradaki beklentimiz de yüksek olacak" dedi. Bu arada Kadın Milliler de 17-20 Aralık tarihleri arasındaki şampiyona için Bolu'da çalışmalarına başladı.



