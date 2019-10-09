Avrupa Şampiyonası elemeleri 7. hafta maçları ne zaman, saat kaçta?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde 7. hafta maçları yarın başlayacak. H Grubu'nda yer alan Türkiye, 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk'u ağırlayacak. Peki, Avrupa Şampiyonası elemeleri 7. hafta maçları ne zaman, saat kaçta? Detaylar fanatik.com.tr'de...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 7. hafta maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. hafta maçları, 10-12 Ekim tarihlerinde oynanacak.
H Grubu'nda bulunan Türkiye, 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak.
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Elemelerin 7. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
C Grubu
19.00 Belarus-Estonya
21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda
E Grubu
21.45 Hırvatistan-Macaristan
21.45 Slovakya-Galler
G Grubu
21.45 Avusturya-İsrail
21.45 Letonya-Polonya
21.45 Kuzey Makedonya-Slovenya
I Grubu
17.00 Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi
21.45 Rusya-İskoçya
21.45 Belçika-San Marino