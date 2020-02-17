Türkiye’den Gaziantep Polisgücü’nün yer aldığı şampiyonaya İngiltere’nin East Grinstead, Hırvatistan’ın Hockey Club Zelina, Hollanda’nın SCHS, İrlanda’nın Three Rock Rovers, Portekiz’in AD Lousada, İsviçre’nin HC Rotweiss Wettingen ve Fransa’nın Luc Ronchin HC takımları katıldı.

Alanya Atatürk Spor Salonu’nda 14 Şubat’ta başlayan müsabakaların final gününde Gaziantep Polisgücü, İngiltere’nin East Grinstead ekibiyle karşılaştı. Rakibini 6-4 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, 5’te 5 yaparak şampiyon oldu. Luc Ronchin HC’yi 11-10 yenen Hockey Club Zelina ise ikinciliği elde etti.

Organizasyonda Luc Ronchin HC üçüncü, East Grinstead dördüncü oldu.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları verildi.

AA