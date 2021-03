Avrupa’nın dört bir yanından en iyileri ve profesyonel oyuncuları bir araya getiren Free Fire Avrupa Pro Ligi Sezon 2’de Türkiye’yi temsil edecek olan NimoTV 57. Alay başarılı geçen ilk sezonu 9. sırada ve 1 Booyah! ile tamamladı.

6-7 Şubat ve 6-7 Mart arasında oynanan 24 oyunda 20 takım kıyasıya rekabet ederek yarıştı. Büyük ödül’ün 25.000 Dolar ve 300.000 elmas olduğu turnuvada takımlar birinci olabilmek için en iyi performanslarını sergileyecek.

Kazananın Free Fire World Series’de slot hakkına sahip olacağı ligde uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edecek NimoTV 57.Alay 2. sezonun favori takımlarından biri. 125 Türk takımı arasından başarıyla elemeleri geçen ve oyunlarda üstün performans sergileyen NimoTV 57.Alay takımı kaptanı Mr. Ceyo “2019’da da katılma hakkı kazanmıştık ancak çok heyecanlıydık o zaman. Bu sene bize verilen destek çok fazla ve hedefimiz finale kalmak! 12 takımın hepsi çok sağlam ve güçlüler, bizler de kendimize güveniyoruz. Desteğiniz bizim için çok önemli, NimoTV 57.Alay logosu ile birlikte Türk bayrağını dalgalandıracağız” dedi.

14 Mart Pazar Günü saat 14:00’te oynanacak Büyük Final’de 12 takım en iyi performanslarını sergileyecek.

Yarışacak takımlar:

VASTOMUNDO - Portekiz

VAIXOURAR - Portekiz

BAD SMILE - Fransa

FOR UP 4 UP - Portekiz

AUTOKTONUS - Arnavutluk

ZEROZONE - İspanya

G-THREE - Yunanistan

FOR THE WIN E-SPORTS - Portekiz

NIMOTV 57.ALAY - TÜRKİYE

222 ELITE - Portekiz

AVG ALBANIA - Arnavutluk

Z4 ELITE - Portekiz

Youtube Canlı Yayını: Garena Free Fire Türkiye