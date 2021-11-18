Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından düzenlenecek 15. Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda ülkemizi, 34 disiplinde 26’sı erkek 23’ü kadın olmak üzere 49 sporcu temsil edecek. Türkiye, son 3 Avrupa şampiyonasında takım halinde şampiyon olmayı başarmıştı.
Ay-Yıldızlılar, 2015 yılında Sırbistan, 2017 yılında Yunanistan ve 2019 yılında Türkiye’de düzenlenen şampiyonada takım halinde birincilik kürsüsüne çıkmıştı.
Portekiz’de düzenlenecek olan şampiyonada ülkemizi temsil edecek sporcularımız şu şekilde:
Bireysel
Yıldız Erkekler: Mustafa Aydın
Yıldız Kızlar: Dilan Yaprak Alan
Genç Erkekler: Enes Sözen
Genç Kızlar: Eylül Sezgin
30 Yaş Altı Erkekler: Ali Kemal Ustabaş
30 Yaş Altı Kadınlar: Elif Aybüke Yılmaz
40 Yaş Altı Erkekler: Seyyid Burhaneddin Fırat
40 Yaş Altı Kadınlar: Fatma Törehan
50 Yaş Altı Erkekler: Mevlüt Pekcan
50 Yaş Altı Kadınlar: Zekiye Mavuş
60 Yaş Altı Erkekler: Mustafa Yılmaz
60 Yaş Altı Kadınlar: Gamze Sarı
65 Yaş Altı Erkekler: İbrahim Yeşildağ
65 Yaş Üstü Erkekler: Şerif Kandırmış
65 Yaş Üstü Kadınlar: Sevgican Yalçın
Serbest Stil 17 Yaş Altı Erkekler: Muhammed Çağrı Gülen
Serbest Stil 17 Yaş Altı Kızlar: Pelin Düzen
Serbest Stil 17 Yaş Üstü Erkekler: Aykut Taşgın
Serbest Stil 17 Yaş Üstü Erkekler: Gülsena Karakuyulu
Çiftler
Yıldızlar Çift: Dilan Yaprak Alan, Mustafa Aydın
Gençler Çift: Ceyda Alkan, Hamid Arda Salta
30 Yaş Altı Çift: Furkan Bayrak, Şevval Gül
30 Yaş Üstü Çift: Safiye Yalçın Türk, Mustafa Yılmaz
Serbest Stil 17 Yaş Altı Çift: Burak Dilli, Pelin Düzen
Serbest Stil 17 Yaş Üstü Çift: Emirhan Muran, Kübra Dağlı
Takımlar
Yıldız Erkekler: Fatih Sözkesen, Mehmet Berke Yıldız, Muhammet Emin Mavi
Yıldız Kızlar: Nisa Nur Şitilbay, Sudenur Karaman, Şevval Gökhan
Genç Erkekler: Enes Sözen, Muhammed Çağrı Gülen, Mustafa Altıntaş
Genç Kızlar: Beyzanur Çığrıkcı, Esma Yıldız, Eylül Sezgin
30 Yaş Altı Erkek Takım: Ali Kemal Ustabaş, Habip Okçu, Osman Şenel
30 Yaş Üstü Erkek Takım: Alper Sadıkoğlu, Hayri Temel Alper, Volkan Yalçınkaya
30 Yaş Altı Kadın Takım: Buse Yavuz, Büşra Deniz Yılmaz, Elif Aybüke Yılmaz
30 Yaş Üstü Kadın Takım: Elif Soytürk Akın, Fatma Törehan, İlkay Tekin
Serbest Stil Karışık Takım: Aykut Taşgın, Bünyamin Yavuz, Büşra Gamze Sabancı, Melike Çiçek, Yusuf Emre Akbıyık