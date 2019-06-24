Belarus'ta devam eden Avrupa Oyunları'nın üçüncü günü geride kaldı. İşte mücadele ettiğimiz branşlarda dün alınan sonuçlar:
ATICILIK: Elemelerde 10m havalı tabancada Yusuf Dikeç 575 puanla 15., trapte Yavuz İlnam 112 puanla 21., Safiye Sarıtürk 101 puanla 14., Tolga Tuncer 114 puanla 14. bitirdi ve finale kalamadı.
3x3 BASKETBOL: Milliler gruptan çıkamadı. Türkiye, Hollanda’ya 20-19 yenerken Çekya’ya 22-13 kaybetti. 3 maçta tek mağlubiyetle grupta son sırada yer aldı.
BİSİKLET: Yol yarışını bitiren 116 sporcu arasında Mustafa Sayar şampiyondan 54 saniye sonra finişi geçti (4.10.58) 50., Onur Balkan (4.12.08) 78. oldu. Halil Doğan ile Feritcan Şamili yarışı bitirimedi.
BOKS: 52 kiloda Batuhan Çiftçi, ilk maçında Alman Hamza Touba 3-2 kaybetti. -91 kiloda Berat Acar, Hollandalı Müellenberg’e 3-2 yenildi ve çeyrek finale kalamadı.
JUDO: 73 kiloda Bilal Çiloğlu ile Murat Bektaş ve 81 kilodada Mustafa Koç elemelerde son 8’e kalamadan kürsünün dışında kaldı.
MASA TENİSİ: 3. tura çıkan Özge Yılmaz Alman bu maçta Petrissa Solja’ya 4-0 kaybetti.