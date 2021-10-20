Antalya’da düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye, A Grubu’nda kadınlarda Hırvatistan’a, erkeklerde ise Sırbistan’a yenildi. Kemer ilçesinde gerçekleştirilen, 17 ülkeden 16’sı erkek, 11’i kadın olmak üzere 27 takımın katıldığı şampiyonanın grup aşamasında üçüncü gün karşılaşmaları tamamlandı.

Türkiye, kadınlarda Hırvatistan’a, erkeklerde de Sırbistan’a 3-0 mağlup oldu. Erkeklerde A Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda yarın Polonya ile karşılaşacak. Kadın Milli Takımı ise A Grubu’nda yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Günün sonuçları şöyle:

Erkekler

A Grubu: Almanya-Fransa: 3-0, Sırbistan-Türkiye: 3-0

B Grubu: Letonya-İtalya: 3-0, Hollanda-Ukrayna: 0-3

C Grubu: Polonya-Gürcistan: 3-1, Macaristan-Bosna Hersek: 0-3

D Grubu: Hırvatistan-Çekya: 3-0, Slovenya-Rusya: 0-3

Kadınlar

A Grubu: Hırvatistan-Almanya: 0-3, Finlandiya-Slovenya: 0-3, Türkiye-Hırvatistan: 0-3, Polonya-Almanya: 0-3

B Grubu: Rusya-Macaristan: 3-0, İtalya-Ukrayna: 3-0

Şampiyona, 23 Ekim’de sona erecek.

ANTALYA (AA)