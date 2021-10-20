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Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda mağlubuz

Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, Hırvatistan’a, Erkek Milli Takımı ise Sırbistan’a mağlup oldu. Erkek Milli Takımı, son 16 turunda yarın Polonya ile karşılaşacak.

20 Ekim 2021, Çarşamba 00:27 Son Güncelleme:
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Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda mağlubuz

Antalya’da düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye, A Grubu’nda kadınlarda Hırvatistan’a, erkeklerde ise Sırbistan’a yenildi.  Kemer ilçesinde gerçekleştirilen, 17 ülkeden 16’sı erkek, 11’i kadın olmak üzere 27 takımın katıldığı şampiyonanın grup aşamasında üçüncü gün karşılaşmaları tamamlandı.     

Türkiye, kadınlarda Hırvatistan’a, erkeklerde de Sırbistan’a 3-0 mağlup oldu. Erkeklerde A Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda yarın Polonya ile karşılaşacak. Kadın Milli Takımı ise A Grubu’nda yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.     

Günün sonuçları şöyle:     

Erkekler

A Grubu: Almanya-Fransa: 3-0, Sırbistan-Türkiye: 3-0

B Grubu: Letonya-İtalya: 3-0, Hollanda-Ukrayna: 0-3

C Grubu: Polonya-Gürcistan: 3-1, Macaristan-Bosna Hersek: 0-3

D Grubu: Hırvatistan-Çekya: 3-0, Slovenya-Rusya: 0-3

Kadınlar     

A Grubu: Hırvatistan-Almanya: 0-3, Finlandiya-Slovenya: 0-3, Türkiye-Hırvatistan: 0-3, Polonya-Almanya: 0-3

B Grubu: Rusya-Macaristan: 3-0, İtalya-Ukrayna: 3-0

Şampiyona, 23 Ekim’de sona erecek.

ANTALYA (AA)

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