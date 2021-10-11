Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası ne zaman ve nerede yapılacak?

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesinde düzenlenecek şampiyonaya, 17 ülkeden 16’sı erkek, 11’i kadın olmak üzere 27 milli takım katılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı şampiyonada Türkiye’yi hem erkek hem de ilk defa kadın milli takımı temsil edecek. Turnuvanın resmi açılışı, 16 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Törende, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun ödüllü tekerlekli sandalye dans mili takımı sporcularının gösterileri ve halk dansları gösterileri de yer alacak.

Şampiyona dolayısıyla üç farklı çalıştay gerçekleştirilecek

Şampiyona öncesi ilgili paydaşlar, ParaVolley Europe yetkili komisyon temsilcileriyle "Strateji Günü" başlıklı üç farklı çalıştay gerçekleştirecek. Seçimli olağan genel kurul da 15 Ekim Cuma günü yapılacak.

World ParaVolley tarafından açılacak uluslararası hakem kursuyla Türkiye ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelecek aday uluslararası hakemlere teorik ve pratik eğitimler verilecek. Sınav ve saha denemelerinde başarılı olacak hakemler, uluslararası müsabakalarda görev alabilecek.

Şampiyonaya ait bilgiler "https://ec2021.paravolley.eu" adresinde yer alacak. Turnuvadaki tüm maçlar, ParaVolley Europe ile federasyonun YouTube sayfalarından ve şampiyonanın resmi sayfasından canlı yayımlanacak.

Şampiyonada erkeklerde dört grup şu şekilde oluştu:

A Grubu: Türkiye, Almanya, Sırbistan, Fransa

B Grubu: Ukrayna, Letonya, Hollanda, İtalya

C Grubu: Bosna Hersek, Polonya, Macaristan, Gürcistan

D Grubu: Rusya, Hırvatistan, Slovenya, Çekya

Kadınlarda şampiyonada 11 takım yer alırken gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Türkiye, Finlandiya, Slovenya, Hırvatistan, Almanya, Polonya

B Grubu: Rusya, İtalya, Ukrayna, Macaristan, Hollanda

AA