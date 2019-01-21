Avrupa onun peşinde: Ömer Faruk Beyaz!

Fenerbahçe altyapısının adeta pırlantası olan Ömer Faruk Beyaz, Ege Kupası’nda resital sundu. 15 yaşındaki orta saha oyuncusu, U16 Milli Takımımız’ın mutlu sona ulaştığı turnuvaya damgasını vurdu.

Ömer, öncel yarı finalde İngiltere karşısında 2 gol atarak Ay Yıldızlılar’ı finale taşıdı. Kupa için İspanya ile karşılaşan Kırmızı-Beyazlılar, yine Ömer Faruk’un 2 golüyle şampiyon oldu. Fenerbahçe’nin genç yıldızı, Ege Kupası’nı 4 gol ve 2 asist yaparak tamamladı ve turnuvanın en iyi oyuncusu oldu.

Mercek altına alındı

Ömer Faruk Beyaz’ın şov yaptığı turnuvanın önemli misafirleri de vardı. Bayern Münih, Dortmund, Juventus, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Stuttgart, Frankfurt, PSV, Villarreal, Shakhtar, Frankfurt, Aston Villa ve Basel’den scoutlar (gözlemciler), Ege Kupası’nı yerinde takip etti. Avrupa devlerinin temsilcileri, Ömer’e hayran kaldı. Birçok kulüp, 15 yaşındaki genç yıldızı daha yakından izlemek için mercek altına aldı.