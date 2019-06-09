Romanya, Mamaia'da, 31 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2019 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası, bugün oynanan 9. tur maçları ile sona erdi. Şampiyonada oldukça başarılı bir performans sergileyen sporcularımız toplamda 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Şampiyonadaki en başarılı sporcumuz Alara Uygun, 7 yaş kızlarda bütün maçlarını kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. 17 yaş kızlar kategorisinde yarışan WCM Eylül Çelik ve Hayrun Nisa Şahin şampiyonayı 4,5 puan ile tamamladılar. Eşitlik bozma puanları sonucunda WCM Eylül Çelik şampiyon olurken Hayrun Nisa Şahin 3. olarak şampiyonayı tamamladılar. 9 yaş genel kategoride son maçını rahat bir şekilde kazanan Uygar Duruçay, 7,5 puan ile gümüş madalya almayı başardı. 11 yaş genel kategoride son turu çok güzel bir şekilde kazanan Hasan Hüseyin Çelik, 7 puan ile gümüş madalyaya kazanırken, aynı kategoride son maçından yarım puan ile ayrılan Ediz Gürel ise bronz madalya kazandı. 13 yaş kızlarda şampiyonayı namağlup tamamlayan WCM Gülenay Aydın gümüş madalya, 15 yaş genel kategoride oldukça başarılı bir performans sergileyen Emre Tınarlıoğlu, ise 6 puan ile bronz madalya almayı başardı.

Ayrıca, 20 ülkeden 306 sporcunun yarıştığı 2019 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nı ülke şampiyonu olarak tamamladık.



