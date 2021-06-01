100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen turnuvanın ilk gününde klasik yay kadınlar ve erkekler ile makaralı yay kadın ve erkeklerde sıralama atışları gerçekleştirildi.

Şampiyonada sporcular olimpiyat kotası almak için mücadele ediyor.

Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, gazetecilere, turnuvanın ilk gününde sporcularının beklentilerinin altında olsa da diğer ülke sporcularına göre iyi atışlar yaptığını söyledi.

Erkeklerde de katılan bütün sporcuların üst düzey atışlar gerçekleştirdiğine işaret eden Ergin, şampiyonayı iyi sonuçlar alarak tamamlamak istediklerini belirtti. (AA)