Avrupa liglerinde geçen hafta neler oldu

İddaaseverler'e müthiş hizmet... Geçen hafta Avrupa'nın 5 büyük ligi; Serie A, Bundesliga, Premier Lig, Bundesliga ve Ligue 1'de neler yaşandı. Hangi ligde gol, hangi ligde beraberlik çok çıkıyor. Gelin hep birlikte inceleyelim...

Serie A az golle döndü

Milli aranın ardından geçen hafta oynanan İtalya Serie maçları önceki döneme göre suskun geçti. 10 maçın 7'sinde karşılıklı gol atılmadı. Ayrıca 6 tane karşılaşmada 2.5 alt sona erdi. Korner ortalamalarında ise Napoli (7.71), Bologona (7.38) ortalamalarıyla 7'yi geçti. Onları Milan (6.38), Inter (5.88) ve Udinese (5.62) takip ediyor. 8 haftası geride kalan ligde 4 kez beraberlikle sahadan ayrılan Juventus bu alanda zirvede. Son şampiyon ayrıca ligin en az gol yiyen takımı konumunda.En golcü takmlar ise 20'şer golle Inter ve Sassuolo. En çok yiyenler ise Beneveno ve Torino (20)

Premier Lig'in şifresi: TGS 2-3

Premier Lig'de geçen hafta oynanan 10 maçın 5'i 2-3 gol aralığında sona erdi. Bu 10 maçın 7'sinde de fileler karşılıklı olarak havalanmadı. Sadece 3 maçın 2.5 üst bitmesi şaşırtıcı bir sonuçtu. Tottenham yediği 9 golle ligin en az gol yiyen ekibi. Kalesine en çok gol gören takımlar ise 18'er golle Fulham ve West Bromwich. West Bromwich ve Sheffield United'ın henüz bu sezon Premier Lig galibiyeti yok. Aston Villa (7.38) ligin en fazla korner kullanan ekibi konumunda. Liverpool ve Manchester City de ortalama olarak 6'nın üstünde. Leeds ve Manchester United da 5.5 ortalamayı yakalamış durumda.

Bundesliga çok renkli

Bundesliga'da geçen hafta oynanan 9 maçın 8'i 'KG var' oldu. Skor üretemeyen tek takım Schalke'ydi. Toplam 5 maç '2.5 üst' oldu. Bayern Münih 28 golle en çok gol atan takım. Wolfsburg ve Leipzig ise 5'er gole en az yiyen ekipler. Köln ve Schalke'nin 8. haftalar sonunda henüz galibiyetleri yok. Schalke'de Bentaleb ve Harit kadro dışı kalan isimler. Bundesliga'da Bayern Münih, Eintracht Frankfurt ve Stuttgart maç başına 6'nın üzerinde korner kullanıyor. Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen ise 5.88'lik istatikle onlara en yakın takımlar.

La Liga'da istatistikler alt üst

La Liga'da geçen hafta enteresan sonuçlar çıktı. 10 maçın 5'i berabere bitti. 10 maçta 6 karşılaşma '2.5 alt' olurken kalan 4 mücadele '3.5 üst' sona erdi. Atletico Madrid oynadığı 8 La Liga karşılaşmasında sadece 2 gol yedi. Lider Sociedad ise 21 gol atıp, asdece 4 golü kalesine gördü. Barcelona korner kullanımında açık ara zirvede. Katalan ekibinin maç başına ortalaması 7.75! Sıralama Bilbao 6, Sociedad 5.90, Real Madrid 5.89 ve Levante 5.56 şeklinde devam ediyor.

Ligue 1'de koronavirüse dikkat

Ligue 1'de geçen hafta Marsilya-Nice maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi. 5 karşılaşma '2.5 alt' bitti. 5 karşılaşmada ise karşılıklı goller oldu. Pandeminin en çok vurduğu ülkelerden biri olan Fransa Ligue 1'e bahis almadan önce dikkatli olmakta fayda var. PSG 28 golle en golcü, 6 golle de en az yiyen takım durumunda. Korner istatistiklerinde de Monaco tek başına 7'nin üzerine çkıyor. Lyon ve Lens ise 6 barajını aşmış durumda. Lig sonuncusu Dijon bu sezon henüz galibiyet alamadı. Brest ve Strasbourg ise oynadıkları 11 maçta hiç beraberlik alamadı.









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