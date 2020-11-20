Avrupa liglerinde geçen hafta neler oldu

İddaaseverler'e müthiş hizmet... Geçen hafta Avrupa'nın 5 büyük ligi; Serie A, Bundesliga, Premier Lig, Bundesliga ve Ligue 1'de neler yaşandı. Hangi ligde gol, hangi ligde beraberlik çok çıkıyor. Gelin hep birlikte inceleyelim...

Serie A suskun geçti

Liglere verilen milli maç arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek. İtalya Serie A'da ara öncesinde 6 tane maçta karşılıklı gol olmaması dikkat çekici. Son yıllarda skor anlamında cömert olan Serie A'da sadece 4 maç 2.5 üst sona erdi. Pandemiyle boğuşan ülkelerde koronavirüse yakalanan oyunculara da dikkat etmek gerek. Alternatif seçimler kazanç sağlayabilir. Napoli ve Bologna maç başına 7 ve üzeri korner istatistiklerine sahip. Bahis yaparken kadroları görmek mantıklı.

Premier Lig'de beraberlik yok

Milli ara öncesinde Premier Lig'da oynanan 10 maçın sadece 2'si beraberlikle sonuçlandı. 10 karşılaşmanın sadece 4'ünde fileler karşılık havalanırken 1 tane '3.5 üst' 2 tane ise '4.5 üst' biten karşılaşma oldu. Korner istatistiklerinde ise Aston Villa, son şampiyon Liverpool'un önüne geçti. (Aston Villa: 6.71, Liverpool 6.12, Leeds: 6)

Bundesliga'da gol yağmuru

Bundesliga milli maç arası öncesinde gole doyurdu. 9 maçın 6'sı karşılıklı gollerle sonuçlandı. Toplamda ise 36 gol atıldı. 5 karşılaşmada '3.5 üstü' tamamlandı. Köln, Schalke ve Mainz henüz galibiyetle tanışamadı. Leipzig (4), Dortmund (5) ve Wolfsburg (5) ligin en az gol yiyen ekipleri. Schalke (22) ise en çok yiyeni. Skor üretmede an zorlanan ekip ise Arminia Bielefeld (4). Eintracht Frankfurt, Bayern Münih, Stuttgart, Borussia Dortmund ise tek başlarına maç başına 6 ve üzeri korner kullanıyor.

La Liga'da Atletico yemiyor

La Liga araya girmeden evvel gollü bir hafta geçirdi. 7 maçta fileler karşılıklı olarak havalandı. Ancak 5 maç 2.5 altı sona erdi. Lider Sociedad attığı 20 golle en golcü, yediği 4 golle ise en az yiyen 2. takım konumunda. Atletico ise bu sezon La Liga'da sadece 2 gol yedi. Ligin en az gol atan iki ekibi ise Eibar ve Celta Vigo (6). Korner istatistiğinde ise zirvede Barcelona (7.71) var. Real Madrid ve Valencia da ortalama olarak 6'şar korner kullanıyor.

Ligue 1 artık 'alt' bitmiyor

Lİgue 1 istatistiksel olarak baremlerin sınırlarında dolaşıyor. Milli ara öncesinde sürpriz sonuçlar bir hayli fazla çıkmıştı. Yine de 10 maçın 6'sında karşılıklı gol olduğunu hatırlatmakta fayda var. Sadece 4 maç 2.5 altı sonuçlandı. Ligin en golcüsü PSG (26) aynı zamanda en az gol yiyen (3) ekip konuunda. Ligde en çok berabere kalan takım ise Lyon (5). Monaco ve Lyon maç başına 7'nin üzerinde korner kullanırken Lens ise 6'yı bulabiliyor. Ligin beğenilen iki ekibi Rennes ve PSG ise 5.5 barajında seyrediyor.



