Avrupa liglerinde geçen hafta neler oldu

İddaaseverler'e müthiş hizmet... Geçen hafta Avrupa'nın 5 büyük ligi olan Serie A, Premier Lig, Bundesliga, La Liga ve Ligue 1'de neler yaşandı. Hangi ligde gol, hangi ligde beraberlikler çıkıyor. Bahis yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Gelin hep birlikte inceleyelim...

Serie A'da 'Pazar' maçlarına dikkat

Serie A ekipleri hafta arasında Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında çok kazandırdı. Serie A'nın bir diğer özelliği ise Pazar günü oynanan maçlarda çıkan gol sayısı. Geçen hafta 6 pazar maçının 4'ü karşılıklı gollerle geçti. Genel itibariyle atılan gol sayısı da 37. 10 maçta 37 gol ciddi bir rakam. Bunun yanı sıra korner bahislerinde de kazançlı çıkmak mümkün.

Premier Lig özüne dönüyor

İddaa'da İngiltere liglerinde 2-3 gol aralığı biten maçlar hep fazla olmuştur. Geçen hafta da Premier Lig'de 10 maçın 6'sı 2-3 gol aralığında sona erdi. Hafta arasında oynanan Avrupa maçları sonrasında dikkatli omakta fayda var. Manchester City-Liverpool karşılaşması dikkat çekiyor. City son 3 resmi maçında gol yemedi. Liverpool ise sadece 1 gol yedi. İki takım arasındaki son 2 maç 3.5 gol üstü bitti. Maçın hakemi Craig Pawson kartlarına başvurmayı seviyor. Bu detaya dikkat etmekte yarar var.

Bundesliga takımları Avrupa'da döktürdü

Bundesliga ekipleri bu hafta arasında Avrupa maçlarında adeta gol şov yaptı. Milli ara öncesine ligde nasıl bir duruş sergileyecekler. Leverkusen-M'Gladbach maçı dikkat çekici. İki takım arasındaki son 4 maçı deplasman ekipleri kazanmış. Leverkusen son 5 maçında 17 gol attı. Gladbach'ın da Shakhtar'a deplasmanda 6 attığını hatırlatalım. Geçen hafta 9 maçın 5'i 2-3 gol aralığında biten Bundesliga'da bu sefer rüzgar tersine dönebilir.

La Liga gollere döndü

Tüm otoritelerce kalitesi tartışılmaya başlanan La Liga'da geçen hafta 10 maçın 8'i karşılıklı gollerle sonuçlandı. Ayrıca 5 tane de kırmızı kart çıktı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi dönüşleri tehlike yaratabilir. Avrupa'da boy gösteren takımların maçına dikkat.

Bu hafta Ligue 1'e dikkat

Ligue1'de geçen hafta 9 maç oynandı ve bu karşılaşmaların 6'sında karşılıklı gol çıkmadı. PSG'de Neymar yok. Lyon'da Marcelo cezalı. Lille'de Yusuf Yazıcı çok formda. Maçları tek tek ele almakta fayda var. Marsilya, PSG gibi takımlar Avrupa'dan moralsiz döndü. İlk 11'ler açıklanmadan bahis almak pek mantıklı görünmüyor.