Avrupa liglerinde geçen hafta neler oldu

İddaaseverler'e müthiş hizmet... Geçen hafta Avrupa'nın 5 büyük ligi olan Serie A, Premier Lig, Bundesliga, La Liga ve Ligue 1'de neler yaşandı. Hangi ligde gol, hangi ligde beraberlikler çıkıyor. Bahis yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Gelin hep birlikte inceleyelim...

Serie A'da goller devam ediyor...

Geçtiğimiz hafta golcü kimliğine kavuştuğunu yazdığımız Serie A bizleri yanıltmadı. Oynanan 10 maçın 9'unda karşılıklı goller geldi Bu maçlardan ise sadece 1'i 2.5 alt bitti (Juventus 1-1 Verona). Serie A'da 6 maçın ise sonucu 3.5 gol üstü skorla tamamlandı. Takımların atak oynamasından dolayı korner bahislerine yoğunlaştığı Serie A'da Bologna ve Parma 7 ve üzeri korner kullanımıyla dikkat çekerken; Napoli, Udinese ve Sassuolo ise 6'nın üzerinden ortalamaya sahip.

Premier Lig eski alışkanlığına döndü

İddaaseveler için İngiltere ligleri denildiği zaman ilk tahminler arasında TGS (Toplam Gol Sayısı) 2-3 gelir. Premier Lig'de de geçen hafta oynanan 10 maçın 7'sinde bunu gördük. Yine aynı şekilde 10 maçın 4'ünde beraberlik çıkması geçtiğimiz haftaki değerlendirmelerde olduğu gibi yanıltmadı. Premier Lig'de maçların karşılıklı golle sonuçlanma oranı ise yüzde 50... Korner kullanımında ise Liverpool ve Manchester City ortalama 7 kornerlik istatistiğe sahip.

Bundesliga gole doyurdu

Almanya Bundesliga'da geçtiğimiz hafta 9 maçta tam 28 gol atıldı. Bu da maç başına 3 golden fazlası demek. Bu karşılaşmaların sadece 2'sinde fileler karşılıklı olarak havalanmadı. Kart bahsinin de revaçta olduğu bu sıralarda Bundesliga'da geçen hafta sadece 1 kırmızı kartın çıktığını da belirtmekte fayda var. Maç başına korner kullanımında ise zirvenin sahibi yanıltmıyor: Bayern. Son şampiyon maç başına 8.2'lik bir korner istatistiğine sahip.

La Liga gol yollarında suskun

Son dönemde popülaritesini yiğitiren La Liga'da gol problemi var. Takımlar özellikle pandemi sonrasında skor üretme konusunda sıkıntı yaşıyor. Geçen hafta oynanan 10 maçın 7'sinde 2.5 alt skorlar çıktı. Bu durum korner bahislerini de doğrudan etkiliyor. Bu alanda zirve Barcelona (6.20) ve Real Madrid'de (6.17). En çok şut çeken takım ise Sevilla. Özellikle canlı bahislerde dikkat etmekte fayda var.

Ligue 1'i koronavirüs vurdu

Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen ülkelerden olan Fransa'da bu durum futbola da yansımış durumda. Geçen hafta Lens-Nantes maçı ertelendi. Kalan 9 maçın 6'sında ise karşılıklı gol olmadı. 4 maç da 2.5 altı sonuçlandı. Fransa için dikkat çeken bir detay ise sadece 1 maç berabere bitti. Cazip oranlarla kazandıran korner bahislerinde dikkat edilmesi gereken takımlar Lyon ve Monaco. Maç başına 8 ve üzeri korner kullanıyorlar. Ligin en iyi takımı gözüken PSG'de ise bu oran 5.88. Öte yandan Başakşehir maçında sakatlanan Neymar 3 hafta sahalardan uzak kalacak.