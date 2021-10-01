﻿﻿UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İngiliz temsilcisi Leicester City'yi 1-0 deviren Legia Varşova 2'de 2 yaparak grupta liderliğini devam ettirdi.

Leicester City'de Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de 90 dakika forma giydiği mücadelede Polonya ekibi güçlü rakibini yenerek puanını 6'ya yükseltti ve güçlü rakiplerinin önünde liderliğini devam ettirdi. Legia Varşova'ya 3 puanı getiren golü 31. dakikada Mahir Emreli kaydetti.

Grubun bir diğer karşılaşmasında ise Spartak Moskova, Napoli'yi 3-2'lik skorla geçti ve ilk puanlarını almış oldu.