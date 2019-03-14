Avrupa Ligi’nde rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu rövanş heyecanı, bugün oynanacak maçlarla yaşanacak.

14 Mart 2019, Perşembe 06:19
- A +
Avrupa Ligi’nde rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu rövanş heyecanı, bugün oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, bugün yapılacak son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

20.55 Krasnodar-Valencia (1-2) Bein Sports 4

20.55 Salzburg-Napoli (0-3) Bein Sports 2

20.55 D.Kiev-Chelsea (0-3) Bein Sports 1

23.00 Villarreal-Zenit (3-1) Bein Connect

23.00 Arsenal-Rennes (1-3) Bein Sport 2

23.00 Slavia P.-Sevilla (2-2) Bein Sports 4

23.00 Benfica-D.Zagreb (0-1) Bein Connect

23.00 Inter-Frankfurt (0-0) Bein Sports 1

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.