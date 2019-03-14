Avrupa Ligi’nde rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu rövanş heyecanı, bugün oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, bugün yapılacak son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:
20.55 Krasnodar-Valencia (1-2) Bein Sports 4
20.55 Salzburg-Napoli (0-3) Bein Sports 2
20.55 D.Kiev-Chelsea (0-3) Bein Sports 1
23.00 Villarreal-Zenit (3-1) Bein Connect
23.00 Arsenal-Rennes (1-3) Bein Sport 2
23.00 Slavia P.-Sevilla (2-2) Bein Sports 4
23.00 Benfica-D.Zagreb (0-1) Bein Connect
23.00 Inter-Frankfurt (0-0) Bein Sports 1