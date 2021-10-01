UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Sparta Prag'ın Rangers'ı 1-0 mağlup ettiği maçta istenmeyen olaylar yaşandı. Maçta Sparta Prag taraftarları Rangers'ta forma giyen Glen Kamara'yı her topla buluştuğunda yuhaladı.

Kamara, geçtiğimiz Mart ayında Slavia Prag defans oyuncusu Ondrej Kudela tarafından da ırkçı saldırıya uğramış ve UEFA da Kudela'ya 10 maç men cezası vermişti.

Tribünde 10 bin çocuk taraftar vardı

Maç ile ilgili bir diğer dikkat çeken detay ise tribünde 10 bin çocuğun bulunmasıydı. Sparta Prag taraftarların Monaco'lu Aurelien Tchouameni'yi geçen sezon oynanan maçta yuhalaması nedeniyle maç aslında UEFA tarafından verilen karar nedeniyle seyircisiz olacaktı. Ancak bu karardan vazgeçilerek 10 bin çocuğun tribünde yer almasına izin verilmişti. Buna rağmen televizyon yayınında ekranlara çocukların yanında yetişkinlerin bulunduğu da yansıdı.

Gerrard tepkisiz kalmadı

Oyuncusunun taraftarlar tarafından ırkçı bir şekilde ıslıklanmasına Rangers teknik direktörü Steven Gerrard da sessiz kalmadı ve basın toplantısında tepkisini dile getirdi.