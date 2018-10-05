UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Fenerbahçe, evinde ağırladığı Slovak rakibi Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 52 ve 68'inci dakikalarda Slimani kaydetti. Malmö deplasmanına çıkan Beşiktaş ise mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Malmö'ye galibiyeti getiren goller 53'üncü dakikada Caner Erkin (KK) ve 76'ncı dakikada ise Rosenberg'ten geldi. Belçika deplasmanında Standart Liege ile karşılaşan Akhisaspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Standard Liege 3 puanı 17'nci dakikada Emond ve 39'uncu dakikada Djenepo'nun attığı gollerle hanesine yazdırdı. Akhisaspor'un tek golü ise 32'nci dakikada Onur Ayık'tan geldi.

Öte yandan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya'nın Milan takımı, sahasında Olympiakos'u 3-1 yendi. Hakan Çalhanoğlu 54'üncü dakikada oyuna girerken, 76'ncı dakikada Higuain, 79'uncu dakikada ise Cutrone'ye asist yaparak takımına galibiyeti getiren isimlerden biri olmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları şu şekilde:

A Grubu

Zürih - Ludogorets: 1-0

Bayer Leverkusen - AEK Larnaca: 4-2

B Grubu

Salzburg - Celtic: 3-1

Rosenborg - Leipzig: 1-3

C Grubu

Zenit - Slavia Prag: 1-0

Bordeaux - Kopenhag: 1-2

D Grubu

Anderlecht - Dinamo Zagreb: 0-2

Fenerbahçe - Spartak Trnava: 2-0

E Grubu

Karabağ - Arsenal: 0-3

Vorskla Poltava - Sporting Lizbon: 1-2

F Grubu

Milan - Olympiakos: 3-1

Real Betis - Dudelange: 3-0

G Grubu

Glasgow Rangers - Rapid Wien: 3-1

Spartak Moskova - Villarreal: 3-3

H Grubu

Eintracht Frankfurt - Lazio: 4-1

Apollon - Olympique Marsilya: 2-2

I Grubu

Sarpsborg - Genk: 3-1

Malmö - Beşiktaş: 2-0

J Grubu

Krasnodar - Sevilla : 2-1

Standard Liege - Akhisarspor: 2-1

K Grubu

Astana - Rennes: 2-0

Jablonec - Dinamo Kiev: 2-2

L Grubu

Chelsea - Vidi: 1-0

BATE Borisov - PAOK: 1-4