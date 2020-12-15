Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu

Hakan Çalhanoğlu'lu Milan, Burak, Yusuf ve, Zeki'li Lille, Cengiz ile ÇAğlar’ın formasını giydiği Leicester'ın yer aldığı, dev ekipler Manchester United, Arsenal, Tottenham, Roma, Napoli, Benfica ve Ajax'ın mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de kura heyecanı yaşandı. Kupa 2'de ilk maçları 18 Şubat 2021 ve rövanş mücadeleleri 25 Şubat 2021'de oynanacak son 32 turu eşleşmeleri belirlendi.

İşte o eşleşmeler...

Wolfsberg - Tottenham, Dinamo Kiev - Club Brugge, Real Sociedad - Manchester United

Benfica - Arsenal, Kızılyıldız - Milan

Antwerp - Rangers, Slavia Prag - Leicester City

Salzburg - Villarreal, Braga - Roma

Krasnodar - D.Zagreb, Young Boys - B.Leverkusen

Molde - Hoffenheim, Granada - Napoli

Maccabi Tel Aviv - Shakhtar Donetsk

Lille - Ajax, Olympiakos - PSV.