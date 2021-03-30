Avrupa Kürek Şampiyonası İtalya’da yapılacak

Avrupa Kürek Şampiyonası, 9-11 Nisan tarihlerinde İtalya’da gerçekleştirilecek. Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varese şehrinde düzenlenecek organizasyonda milli sporcular, 5 kategoride mücadele edecek.

Şampiyonaya katılacak milli takım kadrosu şöyle:

LM 2x (Hafif kilo erkekler iki çifte): Fatih Ünsal ve Enes Gök.

M 1x (Erkekler tek çifte): Onat Kazaklı.

LW 2x (Hafif kilo kadınlar iki çifte): Mervenur Uslu ve Elis Özbay.

LM 4x (Hafif kilo erkekler dört çifte): Mert Kaan Kartal, Denizhan Aydın, Bayram Sönmez ve Şefik Çakmak.

M 2- (Erkekler iki tek): Selahattin Gürsoy ve Aydın İnanç Şahin.