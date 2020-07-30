Avrupa Kupalarına hangi takımlar katılacak

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupasını kazanmasının ardından Avrupa Kupalarına katılım durumu da değişti. Bordo-mavili takımın UEFA tarafından aldığı ceza onanırsa hangi takımlar hangi aşamadan katılacak? ya da Trabzonspor'un cezası ortadan kalkarsa hangi takımlar hangi kupaya hangi aşamadan katılacak? İşte tüm olasılıklar...

30 Temmuz 2020, Perşembe 00:00 Son Güncelleme:
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Avrupa Kupalarına hangi takımlar katılacak

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupasını kazanmasının ardından Avrupa Kupalarına katılım durumu da değişti. Bordo-mavili takımın UEFA tarafından aldığı ceza onanırsa hangi takımlar hangi aşamadan katılacak? ya da Trabzonspor'un cezası ortadan kalkarsa hangi takımlar hangi kupaya hangi aşamadan katılacak? İşte tüm olasılıklar...

Trabzonspor Avrupa Kupalarından men cezası alırsa

Trabzonspor Avrupa Kupalarından men cezası almazsa

  • Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Başakşehir
  • Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme: Trabzonspor
  • Avrupa Ligi grup aşaması: Beşiktaş
  • Avrupa Ligi 3.ön eleme: Sivasspor
  • Avrupa Ligi 2.Ön eleme: Alanyaspor


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