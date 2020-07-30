Avrupa Kupalarına hangi takımlar katılacak
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupasını kazanmasının ardından Avrupa Kupalarına katılım durumu da değişti. Bordo-mavili takımın UEFA tarafından aldığı ceza onanırsa hangi takımlar hangi aşamadan katılacak? ya da Trabzonspor'un cezası ortadan kalkarsa hangi takımlar hangi kupaya hangi aşamadan katılacak? İşte tüm olasılıklar...
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupasını kazanmasının ardından Avrupa Kupalarına katılım durumu da değişti. Bordo-mavili takımın UEFA tarafından aldığı ceza onanırsa hangi takımlar hangi aşamadan katılacak? ya da Trabzonspor'un cezası ortadan kalkarsa hangi takımlar hangi kupaya hangi aşamadan katılacak? İşte tüm olasılıklar...
Trabzonspor Avrupa Kupalarından men cezası alırsa
- Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Başakşehir
- Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme: Beşiktaş
- Avrupa Ligi grup aşaması: Sivasspor
- Avrupa Ligi 3.ön eleme: Alanyaspor
- Avrupa Ligi 2.Ön eleme: Galatasaray
Trabzonspor Avrupa Kupalarından men cezası almazsa
- Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Başakşehir
- Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme: Trabzonspor
- Avrupa Ligi grup aşaması: Beşiktaş
- Avrupa Ligi 3.ön eleme: Sivasspor
- Avrupa Ligi 2.Ön eleme: Alanyaspor