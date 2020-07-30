Avrupa Kupalarına hangi takımlar katılacak

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupasını kazanmasının ardından Avrupa Kupalarına katılım durumu da değişti. Bordo-mavili takımın UEFA tarafından aldığı ceza onanırsa hangi takımlar hangi aşamadan katılacak? ya da Trabzonspor'un cezası ortadan kalkarsa hangi takımlar hangi kupaya hangi aşamadan katılacak? İşte tüm olasılıklar...

Trabzonspor Avrupa Kupalarından men cezası alırsa

Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Başakşehir

Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme: Beşiktaş

Avrupa Ligi grup aşaması: Sivasspor

Avrupa Ligi 3.ön eleme: Alanyaspor

Avrupa Ligi 2.Ön eleme: Galatasaray

Trabzonspor Avrupa Kupalarından men cezası almazsa

Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Başakşehir

Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme: Trabzonspor

Avrupa Ligi grup aşaması: Beşiktaş

Avrupa Ligi 3.ön eleme: Sivasspor

Avrupa Ligi 2.Ön eleme: Alanyaspor



