Avrupa Kupaları için büyük tehlike!

2019-20 UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nı 33.600 puanla 11. sırada bitiren ve 10.’luğu Hollanda’ya kaptıran Türkiye, Şampiyonlar Ligi gruplarına 2021-22 sezonu için garanti direkt takım gönderme şansını kaybetmişti. Katılım konusunda 2 sezon önceki sıralamanın baz alındığı UEFA’da Türkiye, 11. sırada yer aldığı için 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonumuzun direkt gruplara katılması için tek şansı; bu sezon Devler Ligi’ni kazanan takımın, yerel liginde de gruplara katılım vizesini almasına bağlı olacak. Avrupa Ligi’ne ise sadece Türkiye Kupası sahibi gidecek ve Play-Off oynayacak! Lig 3.’sü ve 4.’sü yeni kupa; Konferans Ligi’nde yer alacak.

Direkt gruplara gidiş yok

Yani şu an hiçbir takımımız, direkt gruplara katılamıyor. 2 sezon sonraki 2022-23 Avrupa Kupaları’na katılımımızı etkileyecek olan 2020-21 sıralamasına 11. olarak Ukrayna ve İskoçya'nın önünde başladık. Ancak grup aşamasına gelmeden Beşiktaş , Alanya ve Galatasaray , Avrupa'ya erken veda etti, bu arenada sadece Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk kez yer alan Başakşehir'le, Avrupa Ligi gruplarında ilk kez mücadele eden Sivasspor kaldı. Grup aşamasında iki temsilcimiz de henüz maç kazanamadı ve an itibariyle İskoçlar, Celtic ve Rangers'la 30.125 puanla önce bizi ardından da Ukrayna'yı geçerek 11.'liği kaptı. Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev ve Zorya Luhansk'ın temsil ettiği Ukrayna da, 29.900'le 12., Türkiye ise 28.900'le 13. sırada bulunuyor.

En son onlar eleştirilmeli

Muhtemelen bu performansla ne 11.'lik ne 12.'lik çok ama çok zor. 13.'lükten daha yukarı çıkmak artık hayal olduğuna göre, 2022-23'te lig şampiyonumuz, Devler Ligi için Türkiye Kupası'nın sahibi de Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak adına 2'şer ön eleme oynamak zorunda kalacak. Avrupa'da da şu an ve gelecek sezonki gibi 5 değil, 4 takım göndereceğiz. Yani tüm takımlarımız ön eleme oynayacak. Bu tablonun oluşmasında elbette birçok etken var. Başakşehir ve Sivas'ın mağlubiyetleri sonrası en son eleştirilmesi gereken (Alanya da dahil) bu takımlarımız. Şu an 19 takımımız sadece 40 haftalık Süper Lig maçlarını düşünüyor. Bu iki takımımız, yurt dışı seyahatleri, koronavirüs testleri, sıkışık maç takvimi dahil birçok zorlukla şu dönemde boğuşuyor.

Hazırlık maçı bile yapmadı

Asıl sorulması gereken, 'Büyük takımlarımız nerede?'... Fenerbahçe , zaten Avrupa'da yoktu, Trabzonspor cezalıydı. Trabzon'un yerine Şampiyonlar Ligi ön elemesine kalan Beşiktaş, PAOK mücadelesine hazırlık maçı yapmadan sezonun ilk resmi mücadelesi olarak çıktı, elendi. Kartal daha sonra Portekiz'in zayıf ekibi Rio Ave'ye sahasında penaltılarla kaybetti, Süper Lig'e döndü. Galatasaray, kağıt üzerinde daha iyi olduğu, ancak daha iyi takım futbolu oynayan Rangers'a yenildi. Nedense büyük takımlarımızın bir süredir aklındaki tek şey; sadece Süper Lig şampiyonluğu ve akabinde Devler Ligi'nden gelecek büyük pastayı kapmak.

Uzun süre göremeyebiliriz

Sonrası ise kağıt üzerinde hedefler, grupta üçüncülük gelirse de 'Avrupa Ligi şampiyonluğu' hayalleri. Ancak gelecek sezondan sonra bunların hepsi artık tamamen hayal olacak. Belki de uzun süre özellikle Şampiyonlar Ligi gruplarda bir Türk takımını göremeyeceğiz. Başka ülkelerin takımlarının başarılarını imrenerek izleyeceğiz, 'Keşke biz de onlar gibi olabilsek' diye diye yıllarımız geçecek. İşin özeti; Avrupa'yı unuttuk, iyice içimize kapandık, kulüpler birbirlerini yemekten bıkmadılar, kasada para kalmadı ve büyükler dünya kadar borç batağının içine girmeye tüm hızla devam ediyorlar.

M. Çağrı Davran