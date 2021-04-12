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Avrupa kulüplerinden Ramazan ayı mesajı

Avrupa’nın önde gelen futbol kulüpleri Müslümanların Ramazan ayını kutladı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 23:20 Son Güncelleme:
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Avrupa kulüplerinden Ramazan ayı mesajı

Avrupa’nın önde gelen futbol kulüpleri Müslümanların Ramazan ayını kutladı. Twitter hesaplarından ramazan mesajı paylaşan kulüpler arasında, İngiltere’den Manchester United, Ozan Kabak’ın formasını giydiği Liverpool ve Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder’in oynadığı Leicester City, Almanya’dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya’dan Inter ve Fransa’dan Paris Saint-Germain (PSG) yer aldı.

Ayrıca PSG’nin ramazan ayı paylaşımında, yıldız futbolcular Mbappe ve Neymar’ın da aralarında yer aldığı futbolcuların tebriklerini ifade ettikleri bir klibe de yer verildi.

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