Avrupa'daki 247 profesyonel futbol kulübünün tamamını temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) Genel Kurul toplantısı bugün Cenevre'de başladı. İki günlük Genel Kurul, Avrupa futbolundaki bütünlüğe geçici olarak zarar veren ve başarısızlıkla sonuçlanan Süper Lig projesinin ardından yapılan ilk toplantı olma niteliği taşıyor. Tüm Avrupa futbol kulüpleri (Süper Lig’e destek veren 12 kulüpten Avrupa futbol sistemine tam olarak yeniden entegre olan 9 kulüp de dahil olmak üzere) bu önemli genel kurul toplantısına katılıyor. Birçok Avrupa liginin başkanları ve CEO'larının (Premier Lig, LFP, Serie A ve diğerlerinin CEO'ları dahil) yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de toplantıya iştirak ediyor.

Konuşma metninde aşağıdaki konu başlıkları öne çıkıyor:

Süper Lig projesinde yaşanan ayrılıklarla ilgili yorumlar

Uluslararası Maç Takvimi hakkında yorumlar (Dün gece yarım kalan Brezilya-Arjantin karşılaşmasındaki kaosun ardından bu yorumlar daha da önemli bir nitelik taşıyor)

Yeni Başkanın liderliğinde tamamen yenilenen ECA ile ilgili yorumlar – Tüm kulüplerin faydalanması için oluşturulan yeni fonlar (büyük ya da küçük kulüp ayrımı gözetmeksizin), kadın futboluna odaklanılması, ECA'nın temsil gücünü artırmak için daha fazla kulübün üye olmasını sağlamaya öncelik verilmesi.