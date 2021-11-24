Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının gruplarında beşinci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ligin 5. haftasında perşembe günü TSİ 18.30, 20.45 ve 23.00'de yapılacak maçlar şöyle:

18.30 Flora (Estonya) - Partizan (Sırbistan)

18.30 Kairat (Kazakistan) - Basel (İsviçre)

20.45 HJK Helsinki (Finlandiya) - Alashkert (Ermenistan)

20.45 Slavia Prag (Çekya) - Feyenoord (Hollanda)

20.45 Maccabi Haifa (İsrail) - Union Berlin (Almanya)

20.45 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kopenhag (Danimarka)

20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan)

20.45 Mura (Slovenya) - Tottenham (İngiltere)

20.45 Rennes (Fransa) - Vitesse (Hollanda)

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - LASK (Avusturya)

23.00 Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi) - Gent (Belçika)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

23.00 Roma (İtalya) - Zorya (Ukrayna)

23.00 Randers (Danimarka) - CFR Cluj (Romanya)

23.00 Jablonec (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda)