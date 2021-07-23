Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun 2. eleme turunda 49 maç yapıldı.

Moldova ekibi Petrocub'a konuk olan Demir Grup Sivasspor , sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor'un 3. eleme turuna yükselmesi durumunda karşılaşacağı olası rakiplerin maçında Belarus'un BATE ekibi, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 1-0 yendi.

Trabzonspor 'un 3. eleme turundaki muhtemel rakiplerinin mücadelesinde ise Norveç ekibi Molde, sahasında İsviçre'nin Servette takımını 3-0 mağlup etti.

İkinci eleme turu rövanş maçları, 27 ve 29 Temmuz'da oynanacak.

AA