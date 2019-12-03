Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası İskoçya’da başlıyor

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Glasgow kentinde 4-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada kadınlarda 12 ve erkeklerde 11 sporcu mücadele edecek.
Türker Oktay, Eray Açıkgöz, Corrado Rosso ve Gjon Shyti’nin antrenörlüğünü üstleneceği kafilede yer alan sporcular şöyle:
ERKEK SPORCULAR
YALIM ACIMIŞ * DEMİR ATASOY * KAAN TÜRKER AYAR * METİN AYDIN * KERİM JEROME BASİKOĞLU*
RASİM OĞULCAN GÖR * ÜMİTCAN GÜREŞ * İSKENDER BASLAKOV *
BERKAY ÖMER ÖĞRETİR * BERK ÖZKUL * HÜSEYİN EMRE SAKÇI
KADIN SPORCULAR
EKATERINA IVANOVA AVRAMOVA * ZEHRA DURU BİLGİN * BERİL BÖCEKLER * İLKNUR NİHAN ÇAKICI *
DENİZ ERTAN * VIKTORIA ZEYNEP GÜNEŞ * GİZEM GÜVENÇ * ALEYNA ÖZKAN*
SELEN ÖZBİLEN * GÜLŞEN BESTE SAMANCI * MERVE TUNCEL * NİDA ELİZ ÜSTÜNDAĞ