Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası’nda ödül töreni yapıldı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinin ev sahipliği yaptığı Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası'nda sürat, karışık bayrak ve orta mesafe yarışmalarının ödül töreni düzenlendi.
Kars Valisi Türker Öksüz, Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) Başkanı Hacer Akyüz, Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF) Asbaşkanı Tatiana Kalenderoğlu, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Kars İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, sporculara ödüllerini takdim etti.
Sürat, karışık bayrak ve orta mesafe yarışmalarında dereceye giren sporcular şunlar:
Sürat yarışlarında erkekler kategorisi: 1. Lars Moholdt (Norveç), 2. Erik Rost (İsveç), 3. Jorgen Madslien (Norveç). Kadınlar kategorisi: 1. Alena Trapeznikova (Rusya), 2. Magdalena Olsson (İsveç), 3. Tove Alexandersson (İsveç)
Karışık bayrak yarışları: 1. Alena Trapeznikova, Sergey Gorlanov (Rusya), 2. Tove Alexandersson, Erik Rost (İsviçre), 3. Evine Westli Andersen, Jorgen Madslien (Norveç)
Orta mesafe yarışlarında erkekler kategorisi: 1. Erik Rost (İsveç), 2. Lars Moholdt (Norveç), 3. Sergey Gorlanov (Rusya). Kadınlar kategorisi: 1. Magdalena Olsson (İsveç), 2. Salla Koskela (Finlandiya), 3. Tatyana Oborina (Rusya)
Şampiyonaya yarın uzun mesafe yarışlarıyla devam edilecek.