Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda müthiş mücadele, harika son... Kupa evinde kalıyor, Wembley'de oynanan dev finali ev sahibi İngiltere kazandı!

Yarı finalde İsveç'i 4-0 gibi rahat bir skorla geçen İngilizler, Fransa'yı 2-1 deviren Almanya'yla kozlarını paylaştı. Dev maçta nefesler tutuldu, heyecan bir an olsun durmadı. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken, ikinci devrede ise tam bir futbol şöleni yaşandı.

62'de Ella Toone, İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi. 79'da Lina Magull skora dengeyi getirdi. Maçın normal süresi 1-1 berabere bitince mücadele uzatmalara gitti. 110'da Chloe Kelly sahneye çıktı ve attığı golle Almanlar'ı yıktı, İngilizler'i ayağa kaldırdı, kupanın Wembley'de kalmasını sağladı!

Öte yandan dev mücadeleyi Wembley'de 87.192 taraftar izledi. Bu rakamla bu maç tarihe geçti! Avrupa Şampiyonaları tarihinde erkek turnuvaları da dahil olmak üzere rekor oldu. Bundan önceki rekor 1964 yılında 79 bin 115 kişinin izlediği İspanya - Sovyetler Birliği finaline aitti.



